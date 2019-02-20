أعلنت وزارة النقل البريطانية "بدء تطبيق مناطق حظر الطائرات بدون طيار ضمن مسافة 5 كيلومترات من المطارات، الشهر المقبل"، وذلك بعد أن تسبّبت عمليات تحليق غامضة لطائرات مسيرة اضطرابًا كبيرًا في حركة النقل في مطاري هيثرو وغاتويك.
وأوضحت في بيان، أنّ "المنطقة الموسّعة ستحمي بشكل أفضل مطارات بريطانيا، من أولئك الّذين يسيئون استخدام طائرات مسيرة وسيبدأ تطبيقها في 13 آذار"، مؤكّدةً "تعاونها مع سلسلة متاجر الإلكترونيات "جيسوبس"، لزيادة الوعي لدى العامة". وبيّنت أنّ ""التشريع سيتيح للشرطة الوصول إلى بيانات إلكترونية مخزنة على طائرات مسيرة من دون الحصول على إذن".
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات بريطانيا: سنوسع مناطق حظر الطائرات المسيرة قرب المطارات الشهر المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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