مجلس الشيوخ الإيطالي يمنع تحقيقا مع سالفيني بشأن منع دخول مهاجرين

صوتت لجنة في مجلس الشيوخ الإيطالي برفض إجراء تحقيق في اتهامات بالخطف ضد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ​ماتيو سالفيني​ بسبب قراره منع دخول 150 مهاجرا ظلوا عالقين على متن ​سفينة​ لمدة 5 أيام في آب الماضي. وجاء التصويت بإجمالي 16 صوتا في مقابل 6 أصوات. ويتزعم سالفيني أيضا حزب الرابطة اليميني الشريك في الائتلاف الحكومي مع حزب حركة (5-نجوم) المناهض للمؤسسات.

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