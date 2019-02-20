عباس يرفض استلام أموال الضرائب الفلسطينية من إسرائيل إذا خصمت منها شيئا

اعلنالرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​ إنه لن يستلم أموال المقاصة التي تحصلها ​إسرائيل​ نيابة عن السلطة في صورة ضرائب عن البضائع التي تدخل إلى ​الضفة الغربية​ و​قطاع غزة​ مقابل عمولة اثنين في المئة في حال خصمت منها أي مبالغ.

أضاف عباس خلال لقائه مع وفد من ​الكونغرس الأميركي​ عن الحزب الديمقراطي وأعضاء في مجموعة "جي ستريت"، "نرفض استلام كل المقاصة. لا نريدها، لا نريد المقاصة كلها، "خليها عندهم". وتابع قائلا "بصراحة لو كان عندنا فقط عشرين مليون أو ثلاثين مليون شيكل وهي ما يدفع لعائلات الشهداء سندفعهم لعائلات الشهداء يعني لو لا يوجد في السلطة أي قرش غيرهم سأدفع لعائلات الشهداء وعائلات الأسرى وعائلات الجرحى هذا يجب أن يكون مفهوما".

وأوضح الرئيس الفلسطيني أنه "إضافة إلى ذلك سأذهب إلى كل المؤسسات الدولية لاشتكي على ​اسرائيل​ لعل العالم يسمعني".

وتشير البيانات المالية عن أموال المقاصة إلى أنها تغطي ما نسبته 80 في المئة من رواتب موظفي السلطة وبالتالي فإن عدم استلام هذه الأموال في موعدها يعني عدم تمكن السلطة من الوفاء بالتزاماتها المالية.