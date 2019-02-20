لاريجاني: ليس باستطاعة أي بلد زعزعة العلاقات العريقة بين إيران والصين

أكد رئيس ​مجلس الشورى​ الإسلامي في ​ايران​ ​علي لاريجاني​ انه ليس باستطاعة أي بلد أن يزعزع العلاقات العريقة بين ​إيران​ و​الصين​. وقال لاريجاني خلال لقائه في بكين رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الصينية الايرانية لي شوي يونغ ان "العلاقات الودية بين البلدين متجذرة وتعود الى أكثر من ألفي عام وليس باستطاعة اي بلد زعزعتها".

من جانبه اوضح رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الصينية الايرانية ان هنالك ممثلون من جميع لجان مجلس الشعب الصيني في مجموعة الصداقة البرلمانية الصينية الايرانية، مما يدل على أهمية العلاقات مع ​طهران​.

وكان لاريجاني قد وصل الى بكين فجر الثلاثاء بالتوقيت المحلي تلبية لدعوة من نظيره الصيني لي تشانغ شو، ويرافقه في الزيارة وزير الخارجية ​محمد جواد ظريف​ ووزير النفط بيجن زنغنة ووزير الاقتصاد والمالية فرهاد دج بسند ومحافظ ​البنك المركزي​ عبدالناصر همتي.