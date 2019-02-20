دفاع العراق: قواتنا ستواصل تأمين الحدود مع سوريا والضرب بيد من حديد

أكدت ​وزارة الدفاع العراقية​ ان "قواتنا ستواصل تأمين الحدود مع ​سوريا​ والضرب بيد من حديد لمن تسول له نفسه العبث بأمن الوطن". وشددت على انه "مع تضييق الخناق على الإرهابيين في الجانب السوري فإن المرابطين على حدودنا على أهبة الاستعداد".

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