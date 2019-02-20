وزير داخلية بريطانيا ينزع الجنسية البريطانية عن عروس داعش

أعلن وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد نزع الجنسية البريطانية عن عروس داعش البريطانية شميما بيجوم. يذكر ان شاميما غادرت ​بريطانيا​ قبل أربع سنوات وانضمت لتنظيم داعش في سوريا، بعد أن تأثرت بدعاية التنظيم، وهناك تزوجت من جهادي هولندي يدعى ياغو ريدجيك (26 عاما) لكنها بعد هذه السنوات ترغب في العودة لبلادها لتربية الطفل التي وضعته توا وأسمته "جراح" وذلك بعد أن فقدت طفلين قبله بسبب المرض وسوء التغذية.

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