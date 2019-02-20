افرام حمل لوزيرة الطاقة حلاً لكهرباء الزوق: لانتاج الكهرباء على الغاز

اعتبر النائب ​نعمة افرام​ أنّ " الحل لمشكلة الكهرباء في ​كسروان​ وتحديداً محطة الزوق، ولاحقاَ في محطة الجيّة، وللمشكلات البيئيّة التي تناولتها "​غرينبيس​" والتي التفت اليها نواب كسروان، يكمُن بتحويل إنتاج الطاقة الكهربائيّة على الغاز بطريقة جديدة وسريعة".

وكشف افرام في تصريح له على "أن التكنولوجيا الجديدة المتعلقة بتوليد الكهرباء على الغاز كفيلة بتوفير 100 مليون دولار في ​السنة​، وهذا ما طالبت به من زمن بعيد، ويتحقّق ذلك بمجرد اعتماد تقنية ​الغاز الطبيعي​ المضغوط على 250 بار والمتمّيز بكلفته المتدنيّة".

كلام افرام جاء بعد لقائه وزيرة الطاقة ندى البستاني، قائلاً:" الحل الذي حملته يعتمد على الغاز المصري، ومصر مستعدة لتأمين الكميّة بالشروط والاسعار المطلوبة. وإذا ما انتقلنا إلى مرحلة التحويل إلى الانتاج على الغاز في محطة الزوق قبل نهاية الصيف المقبل، أي في أقل من ستة أشهر، نكون قد انتهينا من كل التداعيات البيئيّة المزمنة التي عانى منها طويلا أبناء كسروان وحققنا وفراً ملحوظاً على خزينة الدولة".