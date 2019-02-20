حوري: ما قام به الوزير الغريب جهد شخصي ولا دخل للحكومة اللبنانية بالموضوع

اشار مستشار رئيس الحكومة النائب السابق ​عمار حوري​ الى انه يجب التعاطي بحكمة لان الحكومة هي حكومة تسوية، ويجب الابتعاد عن توتير الاوضاع. ولفت الى ان الخلاف مع ​حزب لله​ لازال قائما ونحن حاليا بربط نزاع، واكد ان موقف لبنان يعبر عنه مجلس الوزراء ورئيس الحكومة او من يكلف من قبل رئيس الحكومة.

اضاف حوري في حديث تلفزيوني، "الاميركي يقدم مساعدات، وكل سفراء الدول يعطون مواقفهم حول الاوضاع في لبنان". ودعا الى تحييد لبنان وحمايته تحت عنوان "​النأي بالنفس​" لان الصراع في المنطقة هو صراع الجبابرة. واكد ان العلاقات بين لبنان و​سوريا​ قائمة وهناك سفارات تعمل بشكل طبيعي، وسأل "هل المطلوب من رئيس ​الحكومة اللبنانية​ والذي اسمه على ​لائحة الارهاب​ السورية زيارة دمشق؟"، واكد ان "وزير الدولة لشؤون النازحين ​صالح الغريب​ ذهب الى سوريا من دون علم رئيس الحكومة، وما قام به جهد شخصي ولا دخل للحكومة اللبنانية بالموضوع".