النشرة: توقيف 5 سوريين على أحد حواجز اللبوة لدخولهم البلاد خلسة

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​البقاع​ ان ​الجيش​ أوقف على أحد حواجزه ​اللبوة​ - عند مدخل بلدة حربتا خمسة أشخاص من الجنسية السورية قادمين من ​سوريا​ على احد طرقات التهريب من احد المعابر غير الشرعية للحدود اللبنانية السورية في ​البقاع الشمالي​. وسلم الموقوفون الى المراجع المختصة للبدء بالتحقيق".

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