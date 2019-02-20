جعجع بحث مع وفد من بلديّة زحلة الشؤون الإنمائيّة والمحليّة للمدينة

التقى رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" ​سمير جعجع​، في ​معراب​، وفداً من بلديّة زحلة يتقدّمه رئيس البلديّة المهندس ​أسعد زغيب​ في حضور عضو تكتل "الجمهوريّة القويّة" النائب ​جورج عقيص​ ومنسق "القوّات" في زحلة طوني القاصوف. وتباحث المجتمعون في مختلف الشؤون الإنمائيّة والمحليّة للمدينة، حيث أبدى رئيس "القوّات" كامل استعداده لمساعدة البلديّة ومساندتها في أي مشروع إنمائي لما فيه مصلحة المدينة، مؤكداً أن لزحلة مكانة خاصة في قلبه فهي رأس الجسر الذي يربطنا كلبنانيين بالداخل.

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