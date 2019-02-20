الحجار: للإلتزام بالبيان الوزاري شكلا ومضمونا

رأى النائب ​محمد الحجار​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "مصلحة ​لبنان​ اليوم وأكثر من أي يوم آخر هي في الإلتزام ب​البيان الوزاري​ شكلا ومضمونا والذي على أساسه نالت ​حكومة​ "إلى العمل" ثقة المجلس. أولى موجبات هذا الإلتزام التضامن الحكومي وعدم الشطط. الناس تريد أفعال مش مزايدات، خلينا نرحم البلد".

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