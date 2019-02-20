بالصور.. حملة لإزالة مغاسل السيارات المخالفة على ترعة المحمودية في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة: نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود، بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، حملة لإزالة المغاسل المخالفة وغير المرخصة على حرم ترعة المحمودية. أسفرت الحملة عن غلق 2 معلية للمياه، والتحفظ على ماكينتي ري، وحررت المحاضر اللازمة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

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