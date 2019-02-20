السيطرة على حريق في مخزن أدوات منزلية بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:
سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج، اليوم الأربعاء، على حريق نشب في مخزن أدوات منزلية دون خسائر بشرية بدائرة قسم أول سوهاج.
تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء هشام الشافعي، إخطارًا من قسم شرطة أول سوهاج بنشوب حريق بمخزن أدوات منزلية بشارع المخبز الآلي دائرة القسم.
تبين نشوب الحريق بغرفة بعقار ملك "محمد ر ا" 41 سنة، صاحب محل أدوات منزلية "مستغلة كمخزن أدوات منزلية".
جرت السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث خسائر أو إصابات.
وأرجع مالك المخزن سبب الحريق لحدوث ماس كهربائي، وأضاف باحتراق بعض الأدوات المنزلية، ونفى الشبهة الجنائية.
كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، حرر محضرا وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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