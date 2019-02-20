إصابة 11 عاملة في انقلاب تروسيكل ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أصيبت 11 عاملة زراعية، اليوم الأربعاء، في انقلاب تروسيكل أمام قرية صفط التابعة لمركز الواسطى شمال بني سويف.

تلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة بانقلاب تروسيكل أمام قرية صفط التابعة لمركز الواسطى، ما أسفر عن إصابة 11 عاملة زراعة.

Advertisements

وأصيب في الحادث كلا من: صباح فاضل موسى، 30 سنة، بكسر بالحوض، وإيمان هلال حسن، 20 سنة، بكدمات بالكتف، ونورا ناصر كمال 25 سنة، بجرح في القدم اليمنى، وياسين ربيع سليمان، 20 سنة، بكسر في الذراع اليسرى، وهالة رمضان إسماعيل، 25 سنة، بكسر في الذراع اليسرى وجرح بالرأس، وكريمة عوض مصطفى، 28 سنة، بكسر بالذراع اليمنى.

كما أصيبت كل من: نورا محمد مصطفى، 26 سنة، بكسر بالذراع اليمنى، وعزة رجب عبدالتواب، 25 سنة، بكسر بالذراع اليسرى، وأميرة رجب عبدالتواب، 30 سنة، بكسر بالذراع اليسرى، ونادية رجب عبدالتواب، 27 سنة، بكدمات بالرقبة، ورجاء عويس أحمد 35 سنة، بكدمة بالصدر والذراع اليمنى.

جرى نقل المصابات إلى مستشفى الواسطى المركزي وحرر محضرًا بالواقعة.