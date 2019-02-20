انقلاب سيارة نقل بمقطورة أمام كوبري طما في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:
شهدت مدينة طما شمالي محافظة سوهاج ، اليوم الأربعاء، انقلاب سيارة نقل بمقطورة بمدخل كوبري طما العلوي على النيل دون خسائر بشرية.
تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء هشام الشافعي، إخطارًا من مركز شرطة طما بانقلاب سيارة بمدخل كوبري طما العلوي دائرة المركز.
تبين أنه أثناء سير سيارة نقل بمقطورة قيادة "وائل ف ا" 30 عاما، سائق، ويقيم بناحية مشطا دائرة المركز فوجئ بدراجة نارية "توك توك" قيادة "عادل خ ت"، 27 عاما، سائق، ويقيم بناحية الشوكا دائرة المركز بالدوران أمامه، ما أدى لاختلال عجلة القيادة بيده واصطدامه بالسور الحديدي للكوبري وانقلابها.
لم ينتج عن الواقعة أي إصابات، وأسفرت عن حدوث تلفيات بالسور الحديدي للكوبري بمسافة 5 أمتار وتلف بأحد أعمدة الإنارة.
جرى إخطار هيئة الطرق والكباري والوحدة المحلية لمركز ومدينة طما لاتخاذ اللازم، وتحرر محضرا بالواقع، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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