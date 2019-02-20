بكين تحث واشنطن على النظر إلى تنمية الصين وعلاقاتهما الثنائية بعقل متفتح

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - (أ ش أ):

حث عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" الجانب الأمريكي على تبني منظور صحيح تجاه الصين والعلاقات التجارية بين الجانبين، والنظر إلى تنمية الصين والعلاقات التجارية الثنائية بعقل متفتح.

وقال وانغ –خلال اجتماعه مع وفد أمريكي برئاسة نائب الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية مايرون بريليانت في العاصمة (بكين) - : "الاحترام والتعاون المتبادلان ليسا الخيار الصحيح لنا فحسب، بل هما الأمل المشترك للمجتمع الدولي أيضا"، داعيا الجانب الأمريكي إلى اعتبار تنمية الصين فرصة للولايات المتحدة، ما سيساعد بشكل أساسي في حل بعض المشكلات بين الدولتين.

من جانبه، أوضح الوفد الأمريكي أن الشعب الأمريكي أبدى اهتماما كبيرا بالمشاورات الاقتصادية والتجارية رفيعة المستوى الجارية بين البلدين، معربا عن أمله أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق تجاري شامل وجريء ومهم يكون له تأثير إيجابي طويل الأمد على العلاقات الثنائية.