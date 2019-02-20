تضرر الآف السكان جراء انقطاع الكهرباء عن أحياء في برلين

يأمل آلاف السكان في جنوب شرقي العاصمة الألمانية برلين في عودة التيار الكهربي خلال اليوم الأربعاء.

والكهرباء مقطوعة عن حي كوبنيك منذ الساعة الثانية ظهراً أمس الثلاثاء، ويتضرر من ذلك أكثر من 30 ألف منزل وألفي وحدة تجارية.

وقال متحدث باسم المدينة إن عاملاً في مشروع لترميم أحد الجسور تسبب في انقطاع وصلة طاقة مهمة عن طريق الخطأ.

وأعلنت إدارة المنطقة مساء أمس أن المدارس ودور الحضانة ستظل مغلقة يوم الأربعاء في الأحياء المتضررة.

وقال متحدث باسم شركة "فاتنفال" للطاقة: "هذه مهمة تتطلب الكثير من الوقت، لذلك سيستمر هذا الانقطاع فترة أطول عما هو معتاد في انقطاعات أخرى".

وبحسب البيانات، فإنه من المتوقع عودة التيار الكهربي في حوالي الساعة الثالثة عصراً اليوم.

وتعتمد العديد من المباني التي طالها الانقطاع على الكهرباء في التدفئة، ما يعني أن العديد من السكان اضطروا إلى قضاء ليلة باردة، رغم درجات الحرارة المعتدلة نسبياً هذا الأسبوع.

وذكرت "فاتنفال" أنه يمكن استعادة التدفئة في 5 آلاف منزل بمجرد عودة التيار الكهربي.

وتضرر أحد المستشفيات في المنطقة من الانقطاع الكهربائي، وقامت فرق الطوارئ بتوفير إمدادات طاقة إضافية بالمستشفى خلال فترة الليل، كما تم نقل بعض المرضى المعوزين لرعاية إضافية إلى مستشفيات أخرى.

وخرجت الشرطة إلى الشوارع التي طالها الانقطاع بأعداد إضافية للمساعدة في ضمان النظام والأمن، وتوقفت العديد من إشارات المرور عن العمل، ولم تتمكن خطوط الترام من العمل بدون كهرباء.

كما تسبب الانقطاع الكهربائي في تعطل الهواتف الأرضية والهواتف المحمولة في المنطقة.