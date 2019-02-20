كيم سيسافر إلى فيتنام بالقطار للقاء ترامب

تستعد فيتنام لوصول زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون إليها بالقطار لعقد قمته من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقد يستغرق كيم يومين ونصف اليوم على الأقل لقطع آلاف الكيلومترات بالقطار من بيونجيانج عاصمة كوريا الشمالية إلى فيتنام مروراً بالصين مما يعني أنه ينبغي أن يبدأ رحلته في غضون أيام حتى يصل في موعده المقرر وهو 25 فبراير.

وقال المصدران المطلعان على الترتيبات الأمنية واللوجيستية للقمة إن قطار كيم سيتوقف في محطة دونج دانج الحدودية الفيتنامية ثم يقطع مسافة 170 كيلومتراً بالسيارة وصولاً إلى هانوي.

من ناحية أخرى قالت ثلاثة مصادر على دراية مباشرة بالاستعدادات إن الموقع المفضل لعقد القمة بين كيم وترامب يومي 27 و28 فبراير هو دار الضيافة الحكومية التي تعود لعصر الاستعمار وتقع في وسط هانوي.