بريطانيا تسحب الجنسية من فتاة انضمت لـ "داعش" في سوريا

نشرت قناة (آي.تي.في) التلفزيونية خطاباً أرسل لإخطار أسرة فتاة بريطانية غادرت لندن عندما كانت في الخامسة عشرة من عمرها للانضمام إلى تنظيم داعش في سوريا بقرار سحب الجنسية البريطانية منها.

وكان مراسل لصحيفة تايمز قد عثر على شاميما بيجوم في مخيم للاجئين في سوريا هذا الشهر، وقالت بيجوم، التي تبلغ الآن من العمر 19 عاما وأنجبت طفلاً، الأسبوع للصحفيين إنها ترغب في العودة إلى بريطانيا.

وجاء في الخطاب المرسل إلى والدة بيجوم أمس الثلاثاء "مرفق بهذا الخطاب أوراق تتعلق بقرار اتخذته وزارة الداخلية بتجريد ابنتك شاميما بيجوم من جنسيتها البريطانية".

وقال وزير الداخلية ساجد جاويد إنه "لن يتردد" في منع عودة أي شخص أيد التنظيمات الإرهابية في الخارج إلى بريطانيا.

وكتب محمد تي. أكونجي محامي أسرة بيجوم على تويتر يقول إن الأسرة استقبلت القرار "بخيبة أمل شديدة".

وأضاف "نبحث كل السبل القانونية لنقض هذا القرار".

ونقلت قناة سكاي نيوز عن مصادر حكومية قولها إن من الممكن تجريد بيجوم من جنسيتها لأنها تحمل جنسيتي بنجلادش وبريطانيا.

ولم ترد وزارة الداخلية البريطانية حتى الآن على طلب تعقيب.

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