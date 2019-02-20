مصرع شخص وإصابة 16 في حادث تصادم بمنطقة مكة المكرمة

السعوديه- ليندا سليم

لقي شخص مصرعه وأصـيب 16 آخرون، أمس الثلاثاء، في حـادث تصادم بين سيارتين، في محافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة.

وتلقى مركز العمليات "911" بمنطقة مكة المكرمة، بلاغاً بشأن وقوع حـادث على طريق غير المسلمين بين الزيمة والجموم؛ إثر اصطدام مركبة

"هايلكس" بحافلة، ما أسفر عن مصرع سائق "الهايلكس"، وإصـابة 16 شخصاً داخل الباص.وفتح مرور محافظة الجموم تحقيقاً لمعرفة أسباب الحـادث، وإكمال الإجراءات اللازمة بحكم الاختصاص.