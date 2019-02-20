الارشيف / اخبار العالم

مصرع شخص وإصابة 16 في حادث تصادم بمنطقة مكة المكرمة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

مصرع شخص وإصابة 16 في حادث تصادم بمنطقة مكة المكرمة
السعوديه- ليندا سليم

لقي شخص مصرعه وأصـيب 16 آخرون، أمس الثلاثاء، في حـادث تصادم بين سيارتين، في محافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة.

وتلقى مركز العمليات "911" بمنطقة مكة المكرمة، بلاغاً بشأن وقوع حـادث على طريق غير المسلمين بين الزيمة والجموم؛ إثر اصطدام مركبة

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D

"هايلكس" بحافلة، ما أسفر عن مصرع سائق "الهايلكس"، وإصـابة 16 شخصاً داخل الباص.
وفتح مرور محافظة الجموم تحقيقاً لمعرفة أسباب الحـادث، وإكمال الإجراءات اللازمة بحكم الاختصاص.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع شخص وإصابة 16 في حادث تصادم بمنطقة مكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا