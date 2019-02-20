بالصور.. قنصلية الكويت بجدة تحتفل بالعيد الوطني الـ58 لاستقلال الكويت

جدة :ليندا سليم

أقامت القنصلية العامة لدولة الكويت في جدة ممثلة بالقنصل العام لدولة الكويت، السفير وائل بن عبيد بن يوسف العنزي ومندوبها الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي وبحضورالامير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ومديرعام وزارة الخارجيه بمنطقة مكة المكرمة السفير جمال بالخيور والامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي الدكتور يوسف العثيمين ووزير الاعلام السابق الدكتور عبدالعزيز خوجه وقناصل العاميين وكبار رجال الاعمال يتقدمهم رجل الاعمال محمد بن عبود العمودي ورجل الاعمال عماد المهديب ،احتفالية بمناسبة العيد الوطني الـ58 لاستقلال الكويت والذكرى الـ28 ليوم التحرير، كما حضر الحفل عدد من الإعلاميين وعدد كبير من أبناء الكويت والمملكة العربية السعودية.



وأعرب العنزي عن سعادته بمشاركة الاحتفال بهذه المناسبة

الوطنية الغالية في المملكة العربية السعودية التي تجمعها علاقات أخوة متينة مع دولة الكويت في حضور أعداد كبيرة من مواطنيها الذين حرصوا على مشاركة بلدهم الثاني الكويت أفراحها بمناسبة أعيادها الوطنية. وأشاد بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين مؤكدا أنها تزداد قوة يوما بعد آخر في جميع المجالات برعاية كريمة من لدن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز .



واضاف العنزي ان الكويت في كل عام ترتدي أحلى ثيابها وتكون في أوج زينتها احتفالا بالعيد الوطني... وها قد

جاء عيدها متزينة بأولادها... بأطفالها ورجالها ونسائها وكبارها.



واكد أن هذه الاحتفالات الكبيرة تظهر مدى محبة وانتماء الشعب الكويتي لوطنه الحبيب والتفافهم حول القيادة الحكيمة.

وهنأ السفير جمال بالخيور الكويت حكومة وشعبا باليوم الوطني.

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كما هنأ رجل الاعمال محمد بن عبود العمودي قنصل الكويت وكل ابناء الشعب الكويتي بهذا اليوم لافتا الى ان الكويت تشهد أجواء احتفالية تستعيد فيها ذكرياتها المجيدة وتاريخها العتيد، وتطل على العالم بنهضة حضارية وثقافية واقتصادية رائعة كانت وستظل الى الأبد محط اعجاب وانبهار الجميع ومحل اشادة من العالم أجمع عن عظمة هذه الأمة الكويتية.



وقال المستشار الاعلامي عبدالعزيز الانديجاني لقد جاء احتفال الكويت أميرا وحكومة وشعبا في ظل أجواء النمو الاقتصادي والديمقراطية والحرية التي يعيشها.



واضاف ان الكويت الغالية تسير من نهضة الى نهضة ومن تقدم الى تقدم... حتى أصبحت من الدول المواكبة للتطور وتمتلك ثقلا ودورا محوريا في الأوساط الإقليمية والدولية.



