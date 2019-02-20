فاجعة “سورية” في كندا.. عائلة تخسر 7 أطفال بحريق منزل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 فبراير 2019 10:08 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
قالت شرطة هاليفاكس، الثلاثاء، إن حريقاً بأحد المنازل في المدينة الكندية أدى إلى مقتل سبعة أطفال من عائلة واحدة.
وذكرت هيئة الإذاعة الكندية أن العائلة من اللاجئين السوريين، وقالت إن الأطفال تتراوح أعمارهم بين ثلاثة أشهر و17 عاما.
وأصيب رجل وامرأة، ويخضعان للعلاج في مستشفى. ولم تحدد الشرطة ومسؤولو إدارة الإطفاء سبب الحريق حتى الآن.
وقالت جارة للعائلة تدعى دانييل بيرت لمحطة (سي.تي.في) نيوز، إنها سمعت ضوضاء عالية بعد الساعة 12:30 صباحاً مباشرة (0530 بتوقيت غرينتش)، ورأت امرأة ورجلا يفران من المنزل.
وقال رئيس بلدية هاليفاكس مايك سافيدج على تويتر: “نحن ننتظر المزيد من التفاصيل بشأن الحريق المأساوي الذي وقع هذا الصباح في سبرايفيلد، وإن مجلس بلديتنا بالكامل منفطر القلب، ونقول لأقاربهم إننا معهم”.
المصدر: ـ العربية.نت
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.