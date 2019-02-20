كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البوسنة تحتجز مهاجرين للاشتباه في صلتهم بالإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وكالة الشؤون الخارجية في البوسنة أمس الثلاثاء، اعتقال ستة مهاجرين أفغان يشتبه في صلات بالإرهاب وتهريب الأشخاص، منذ بداية العام.

وهؤلاء الستة من بين أكثر من 25 ألف مهاجر ولاجئ معظمهم من باكستان، وأفغانستان، والعراق، أو إيران، دخلوا البوسنة منذ يناير 2018 بعد أن أغلقت دول أخرى مثل المجر، وسلوفينيا العضوين بالاتحاد الأوروبي حدودهما.

وقالت الوكالة إن خمسة منهم يشتبه في صلاتهم بالإرهاب الدولي، والسادس بتهريب المهاجرين، والجريمة المنظمة.

Advertisements

وأضافت الوكالة في بيان أنهم يمثلون "خطراً على النظام العام والأمن" وسيُطردون من البلاد.

وعُثر على المشتبه بهم في العاصمة سراييفو وفي بلدة بيهاتش، في شمال غرب البوسنة، أين تقطعت السبل بأكثر من 5 آلاف مهاجر لأشهر بعد أن منعهم الطقس البارد والشرطة الكرواتية من مواصلة رحلتهم.

ولم تكن البوسنة نقطة عبور للمهاجرين في 2015 و2016 عندما مر أكثر من مليون مهاجر عبر البلقان إلى غرب أوروبا، ولكنها أصبحت بعد ذلك نقطة عبور رئيسية.