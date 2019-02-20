كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دمشق ترفض منح الأكراد حكماً ذاتيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفضت المستشارة الإعلامية للرئيس السوري بشار الأسد، بثينة شعبان، بشدة أمس الثلاثاء، فكرة منح الأكراد السوريين قدراً من الحكم الذاتي، وقالت إن مثل هذه الخطوة ستفتح الباب لتقسيم البلاد.

وقدمت السلطة التي يقودها الأكراد وتدير مناطق كثيرة في شمال وشرق سوريا خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق مع الأسد، في الاجتماعات التي عقدتها في الآونة الأخير مع حليفته الأساسية، روسيا.

ويريد الأكراد الاحتفاظ بمنطقتهم التي تحكم نفسها داخل دولة لا مركزية عندما تنسحب القوات الأمريكية التي تساندهم حالياً.

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ويأملون أيضاً التوصل إلى اتفاق مع دمشق، يُثني تركيا المجاورة عن مهاجمتهم.

ولكن عندما سئلت بثينة شعبان أمس عن استعداد دمشق لاتفاق يمنح الأكراد قدراً من الحكم الذاتي، رفضت بشدة الاقتراح.

وقالت لرويترز على هامش مؤتمر عن الشرق الأوسط في موسكو ينظمه نادي فالداي للنقاش:"الحكم الذاتي يعني تقسيم سوريا، ليس لدينا أي سبيل لتقسيم سوريا".

وأضافت "سوريا دولة تستوعب الجميع والكل له نفس الحقوق والمساواة أمام القانون السوري، وأمام الدستور السوري"، ووصفت الأكراد بـ"جزء ثمين ومهم من الشعب السوري".