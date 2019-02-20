تقارير: محمد صلاح الأعلى أجرا في ليفربول

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن قيمة الدخل السنوي للنجم المصري المحترف في الدوري الإنجليزي الممتاز، محمد صلاح، مهاجم ليفربول.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، فإن صلاح كان يتقاضى في البداية مع الريدز، راتبًا يبلغ 120 ألف إسترليني أسبوعيًا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد توهج الدولي المصري، وقع على عقد جديد في 2018، يحصل بموجبه على 200 ألف إسترليني أسبوعيًا، بالإضافة إلى مكافآت تعتمد على أدائه الفردي وأداء الفريق بأكمله.

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وأصبح الدولي المصري عقب توقيعه على العقد الجديد، اللاعب الأعلى أجرًا في ليفربول، ويليه الثنائي فيرجيل فان دايك وروبرتو فيرمينو بـ150 ألف إسترليني أسبوعيًا.

وأوضحت الصحيفة أنه بجانب الراتب السنوي الذي يتقاضاه صلاح من ليفربول، فإنه يحصل على دخل آخر إثر تعاقده مع 4 رعاة.

وأكدت أن صافي دخل صلاح في السنة يبلغ 30 مليون إسترليني، لافتة إلى أن ذلك لا يتعارض مع أن اللاعب يتسم بالتواضع ويتبرع بالأموال للمساعدة في بناء مستشفيات بمصر.