مدرب ليفربول: الحظ عاندنا أمام بايرن ميونخ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عقب مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، على تعادل فريقه أمام بايرن ميونخ الألماني (0-0)، ضمن مرحلة ذهاب الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأكد كلوب، أن الحظ عاند فريقه في المباراة التي جرت في معقل ليفربول "أنفيلد روود".

وذكر كلوب في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية "BBC": "الأمور كانت صعبة بالنسبة لنا في اللمسة الأخيرة، ما يقرب من 10 أو 12 كرة واعدة لكنها في النهاية فسدت".

وأضاف "بإمكاننا اللعب بشكل أفضل، أعتقد أنه يجب علينا أن نكون أفضل، في الشوط الأول صنعنا العديد من الفرص، ولا أتذكر أي فرصة صنعها الفريقين في الشوط الثاني".

واستطرد "لم تكن ليلة من ليالي دوري الأبطال من وجهة النظر هذه، أما من ناحية النتيجة فهي ليست سيئة، ليست النتيجة الأفضل بطبيعة الحال، لكنها تظل جيدة".

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وواصل المدرب الألماني "خرجنا بشباك نظيفة رغم غياب النجم فان ديك، الكثير من الجماهير لم تتوقع ذلك، الدفاع كان جيدا، الكثير من الأشياء كانت جيدة".

وعن بايرن ميونخ، قال "إذا كانوا هم واثقين من أنفسهم، ربما كان لدينا مساحة ثقة أكبر، كلا الفريقين كان لديهما الكرة في المنتصف، لم يحدث الكثير، لكننا كان لدينا بعض اللحظات التي كان يجب التسجيل فيها".

واختتم كلوب تصريحاته "كانت مباراة قوية لكلا الجانبين، ليست مباراة نتذكرها بعد 30 عاما، هي النتيجة التي حصلنا عليها، وعلينا أن نعمل على ذلك".

وبذلك تبقى بطاقة التأهل لربع النهائي معلقة، حتى مباراة الإياب التي ستقام يوم 13 آذار/مارس المقبل، في ملعب "أليانز أرينا" معقل بايرن ميونخ.