انت الان تتابع تفاصيل خبر الجيش العراقي يعيد انتشاره في كركوك بمشاركة مليشيا الحشد والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 20 فبراير 2019 09:48 صباحاً - أعلن اللواء الركن سعد حربية، قائد عمليات كركوك (تابعة للجيش العراقي)، يوم الثلاثاء، خطة تتضمن إعادة انتشار القطعات الأمنية في محافظة كركوك (شمالاً)، بمشاركة مليشيا "الحشد الشعبي".

وتتولى بغداد إدارة الملف الأمني في كركوك منذ أن سيطرت عليها قوات الحكومة الاتحادية في 16 أكتوبر 2017، بعد أن كانت خاضعة لقوات إقليم كردستان العراق (البيشمركة)، وذلك عقب استفتاء أجراه الإقليم للانفصال عن العراق.

وقال حربية، في بيان: إن "المقر المتقدم في كركوك (قيادة عمليات كركوك) سيقوم بعملية إعادة انتشار لكافة القطعات الأمنية في المحافظة، فضلاً عن الإشراف على عمل كافة القطعات داخل المحافظة وخارجها، لتوفير الأمن ومعلومات موحدة".

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وأضاف أنه "ستكون هناك عمليات مشتركة خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيتم إشراك الحشد الشعبي في واجباتنا بجميع مناطق كركوك من أجل أن يكون هناك تجانس بأداء الواجبات".

وتابع أنه "سيتم تشكيل لجان لإعادة النازحين الذين لم يتمكنوا من العودة (إلى مناطقهم)".

وبدعم من التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت بغداد، في ديسمبر 2017، استعادة جميع الأراضي التي كان تنظيم "داعش" يسيطر عليها منذ 2014، وتقدر بثلث مساحة العراق.

لكن لا يزال "داعش" يحتفظ بخلايا نائمة في بعض مناطق العراق، وعاد إلى أسلوب شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات، التي كان يتبعها قبل عام 2014.