شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إماراتية: الحادث الإرهابي الجبان في القاهرة يكشف جرائم معسكر الشر والان مع التفاصيل

قالت صحيفة إماراتية إن الحادث الإرهابي الجبان الذي وقع أخيراً في القاهرة، يكشف عن مدى إصرار معسكر الشر في الشرق الأوسط على مواصلة جرائمه الدنيئة لضرب الاستقرار وترويع الآمنين.

وأضافت أن دولة الإمارات والسعودية وقفت مع مصر ودول الاعتدال، بصمود في مواجهة التيار الظلامي الذي حاول اختطاف المنطقة قبل سنوات.. وبفضل الجهود الضخمة التي تم بذلها، أمكن إنقاذ الشرق الأوسط، بضمان مستوى من الأمن يتيح استمرار مسيرة التنمية لتلبية حقوق الشعوب في الحياة المستقرة.

وتابعت إلا إن عصابات الإرهاب والتطرف التي تقف وراءها دول وحكومات وأجهزة إعلام، تتحين الفرص باستمرار، لتهديد المجتمعات الآمنة، بعمليات إجرامية، غايتها الأساسية إيقاع أكبر الأضرار.

Advertisements

وأشارت إلى أن بعض القوى الإقليمية قد زرعت بذور الشر في المنطقة، وصنعت ميليشيات، ومولت ودعمت جماعات إرهابية، تتخفى وراءها، وتستخدمها أذرعاً ووكلاء، لتبقي المنطقة على الدوام رهينة الخوف والاضطرابات.

وذكرت أن هذه القوى ضللت الشباب، وغررت بهم بأفكار مشوهة مغلوطة ليست من صحيح الدين، واستخدمتهم قنابل متحركة، لتفجير أنفسهم، ولإراقة دماء الأبرياء، استهانة بالحق في الحياة، وهو إفساد صريح في الأرض وإهلاك للحرث والنسل.. "وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ".

وأكدت أن أصل الشر يكمن في الفكر المتطرف المشوه الذي يسعى خوارج العصر لترويجه في المنطقة، كبضاعة مسمومة.

وخلصت "الاتحاد " في ختام افتتاحيتها إلى أن الواجب الآن أن يصل العالم سريعاً إلى صيغة فعالة وآليات عملية لحماية المجتمعات الإنسانية من الخراب والدمار الذي يسعى التطرف لنشره في المنطقة.. لأنه حتماً مهزوم.