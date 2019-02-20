شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: "آيدكس 2019 " أثبت أن الإمارات باتت رائدة إقليمياً وعالمياً في الصناعات الدفاعية والان مع التفاصيل

قالت صحيفة خليجية، إن معرض "آيدكس 2019 " للصناعات العسكرية أثبت أن دولة الإمارات باتت رائدة إقليمياً وعالمياً في مجال الصناعات الدفاعية، وأنها لم تعد دولة مضيفة لأهم معارض السلاح والتكنولوجيا العسكرية فحسب..

وأوضحت صحيفة "البيان" الصادرة اليوم الأربعاء "بل باتت أحد العارضين المهمين والمنافسين، فقد بلغت نسبة الشركات الوطنية المشاركة في المعرض أكثر من 15% بنحو 180 شركة، ما يؤكد نمو هذه الصناعة الحيوية والاستراتيجية في الدولة وإعدادها لدخول طور المنافسة العالمية، ويؤكد كذلك كفاءات وقدرات أبناء الإمارات على اختراق المجالات كافة على الأرض وفي الفضاء".

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وأشارت إلى أن هذا ما عبّر عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" خلال تفقده، أمس، أجنحة معرض "آيدكس" لليوم الثاني، حيث قال سموه: " إن شريحة عريضة من شباب الوطن تجاوزوا مرحلة التعلم والتدرب والتأهيل..

وبينت:"وانتقلوا إلى مرحلة التخطيط والإنتاج والإبداع في مجالات عدة، خاصة العلمية والتقنية التي تخدم مصالح دولتنا وشعبنا، وتعزز اقتصادنا الوطني، وتسهم في تنويعه وخلق فرص جديدة للعمل وتوظيف الشباب وتمكينهم من إبراز مواهبهم وطاقاتهم العلمية والمعرفية في شتى الميادين".

وأضافت أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أعرب عن فخره بالكوادر الوطنية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية، وقدرتهم على الارتقاء بهذه الصناعات إلى المستوى الذي تطمح إليه القيادة، وأكد سموه أن الدولة تشهد تقدماً مهماً في مجال الصناعات العسكرية الدفاعية بفضل الدعم الكبير الذي تقدمه قيادة الدولة لهذه الصناعات ضمن رؤيتها الشاملة للأمن الوطني.