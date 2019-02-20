شكرا لقرائتكم خبر عن كأس وادي حضرموت: السلام يفوز على شبام بركلات الترجيح والان مع التفاصيل

واصل فريق سلام الغرفة انتصاراته في بطولة كأس فرع قدم الوادي التنشيطية بعد فوزه عصر يوم امس الثلاثاء على فريق شبام بركلات الترجيح بعد تعادلهما في الوقت الاصلي من المباراة بهدف في كل مرمى وتعد الخسارة الاولى لفريق شبام في البطولة .

وحسب الإعلامي جمعان دويل ، انطلقت صافرة بداية المباراة وبداء فريق السلام مهاجما مقدما مهاجميه هدايا لشبام لأهداف محققة مع امتلاك سيطرة على خط الوسط والهجمات المتواصلة , ولكن سرعان ما رتب لاعبي شبام صفوفهم ومسك زمام الامور وبادلوا السلام الهجمات.

في الدقيقة 28 اضاع لاعب السلام سعيد بن مهري ركلة جزاء بتصدي حارس شبام لها مما اعطى لاعبي شبام الاندفاع في الهجوم وتسجيل هدف السبق في الدقيقة 44 من هجمة سريعة ومن كرة عرضية خلف مدافعي السلام لتصل لقدم مهاجم شبام الجناح الايسر مجاهد محمد يسددها يسارية لتهز شباك السلام وينتهي الشوط الاول بتقدم شبام بهدف .

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وفي شوط المباراة الثاني تقاسم الفريقين الاداء وضياع الفرص المحققة وعدم استغلال الكرات العرضية القادمة من جناحي الفريقين سوى في التسرع في التسديد او المساعدة الهجومية في العمق الهجومي للهجمات السريعة المرتدة واستفاد السلام من هجمة واحدة عن طريق البديل الذي خرج في شوط المباراة الثاني اللاعب عبدالله باشادي باستلامه كرة عرضية ويتلاعب بدفاع شبام ويسدد كرة جميلة تهز شباك شبام معلنة هدف التعادل للسلام في الدقيقة 72.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المبدد الذي قدره حكم المباراة بأربع دقائق يصاب حارس مرمى شبام الذي كان متألقا خلال شوطي المباراة ويدخل بدلا عنه الحارس الاحتياطي وتنتهي المباراة بالتعادل بهدف في كل مرمى , ليحتكم الفريقين لركلات الترجيح لضرورة وجود فائز وخاسر وفقا ونظام البطولة كون الفريقين لم يخسرا طوال مراحل البطولة ليبتسم الحظ لفريق السلام بالفوز بركلات الترجيح بنتيجة 6 – 5 بعد تسديد 8 ركلات لكل فريق .

ادار المباراة باقتدار طاقم تحكيمي من في الساحة ابراهيم الحسني وساعداه على الخطوط عماد الكثيري واحمد الصويل والحكم الرابع محمد باصالح , راقب المباراة إداريا عبدالوهاب يسر محفوظ ومقيّما للحكام الاستاذ حامد احمد السقاف .