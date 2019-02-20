شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب : لست متعجلا على نزع سلاح بيونج يانج والان نبدء بالتفاصيل

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تطلعه إلى لقاء يجمعه مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في 27 و 28 من شهر فبراير الجاري في فيتنام، مبينًا أنه يريد نزع سلاح بيونج يانج النووي في نهاية المطاف لكنه ليس في عجلة من أمره.

وأضاف ترامب في تصريح صحفي أن العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية ستظل قائمة في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن بيونجيانج لم تقم في الآونة الأخيرة بأي تجارب نووية أو صاروخية.

و أوضح الرئيس الأمريكي أنه تحدث مع نظيره الكوري الجنوبي مون جيه إن، و يعتزم التحدث مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.