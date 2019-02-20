شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب : لست متعجلا على نزع سلاح بيونج يانج والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف ترامب في تصريح صحفي أن العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية ستظل قائمة في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن بيونجيانج لم تقم في الآونة الأخيرة بأي تجارب نووية أو صاروخية.
و أوضح الرئيس الأمريكي أنه تحدث مع نظيره الكوري الجنوبي مون جيه إن، و يعتزم التحدث مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب : لست متعجلا على نزع سلاح بيونج يانج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.