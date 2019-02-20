روسيا تصنع طائرة "مفخخة انتحارية"



صنعت الشركة الروسية التي تحمل اسم مخترع رشاش كلاشنيكوف، طائرة درون جديدة اعتبرها خبراء طائرة "مفخخة انتحارية". الخليج 365/ بغدادصنعت الشركة الروسية التي تحمل اسم مخترع رشاش كلاشنيكوف، طائرة درون جديدة اعتبرها خبراء طائرة "مفخخة انتحارية". وقال جهاز الإعلام التابع لشركة "كلاشنيكوف" إن طائرة "كوب" تحمل متفجرات يتم التحكم فيها عن بعد، وهذا يعني أن المتفجرات التي تحملها الطائرة المسيّرة الجديدة من صنع "كلاشنيكوف" يتم تفجيرها عن بعد. واعتبر بعض الخبراء الطائرة الجديدة بمثابة طائرة "مفخخة انتحارية"، وفقاً لوكالة أنباء "سبوتنك" الروسية.





ووفق صانع طائرة "كوب" فإن وظيفتها الأساسية تتلخص في تدمير أهداف أرضية بعيدة.

ووفق صانع طائرة "كوب" فإن وظيفتها الأساسية تتلخص في تدمير أهداف أرضية بعيدة.

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