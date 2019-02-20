بريطانيا تسقط الجنسية عن "داعشية"

الخليج 365/ بغدادأصدرت وزارة الداخلية البريطانية، قراراً بإسقاط الجنسية عن الفتاة البريطانية التي انضمت إلى تنظيم "داعش" شاميما بيجوم.

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية وفقاً لـ"سكاي نيوز عربية"، أن وزارة الداخلية البريطانية سلمت عائلة شاميما بيجوم، رسالة تفيد بإسقاط الجنسية عنها.

وتضمنت الرسالة الموجهة لوالدة بيجوم: "بناء على قرار وزارة الداخلية، فقد تم حرمان ابنتك من جنسيتها البريطانية"، مضيفة أنه من حق العائلة استئناف الحكم، إذا أرادت ذلك.



من جانبه، قال تسنيم أكونجي، محامي العائلة، إن "عائلة بيجوم شعرت بخيبة أمل كبيرة من جراء القرار الذي اتخذته وزارة الداخلية. ندرس كل السبل القانونية للطعن في القرار".