واشنطن تبلغ الحريري قلقها من دور حزب الله في لبنان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في بيروت إليزابيث ريتشارد، أن واشنطن قلقة من الدور المتزايد لجماعة "حزب الله" في لبنان.



وذكر بيان للسفارة الأمريكية في بيروت، أن السفيرة إليزابيث عقدت اجتماعا مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الثلاثاء، أكدت فيه أن الدور المتزايد لـ"حزب الله" في الحكومة يثير قلق الولايات المتحدة.

وأضاف البيان أن السفيرة إليزابيث ريتشارد قالت عقب لقاء الحريري إنها كانت "صريحة جدا.. فيما يتعلق بقلق الولايات المتحدة من الدور المتزايد في مجلس الوزراء اللبناني لتنظيم يواصل الاحتفاظ بمليشيا لا تخضع لسيطرة الحكومة".

وقالت ريتشارد إن هذه الجماعة -في إشارة إلى حزب الله- "تواصل اتخاذ القرارات الأمنية الوطنية الخاصة بها والتي تعرض باقي البلاد للخطر، وتواصل خرق سياسة النأي بالنفس التي تنتهجها الحكومة من خلال المشاركة في صراع مسلح فيما لا يقل عن 3 دول".

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وتهدف سياسة النأي بالنفس التي ينتهجها لبنان رسميا لإبعاد نفسه عن الصراعات التي تدور في المنطقة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقّع قانونا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أقره الكونجرس، يفرض عقوبات إضافية على مليشيا حزب الله.

كما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تصنيف 4 أشخاص على قائمة الإرهاب لعلاقتهم بمليشيا "حزب الله" في العراق، بهدف وقف محاولات التنظيم السرية لاستغلال العراق في غسل الأموال، وشراء الأسلحة، وتدريب المقاتلين، وجمع المعلومات الاستخباراتية لإيران.