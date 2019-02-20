انت الان تتابع مادورو ينتقد تصريحات ترامب لمساندة زعيم المعارضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نيكولاس مادورو رئيس فنزويلا

أعرب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الثلاثاء، عن احتجاجه على مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للجيش الفنزويلي بتأييد المعارضة التي يقودها خوان جوايدو رئيس البرلمان، متهما ترامب بأنه يتحدث بأسلوب نازي، كما هاجم الرئيس الأمريكي لاعتقاده أن بإمكانه إصدار أوامر للجيش الفنزويلي، متسائلا: "من هو قائد القوات المسلحة، هل هو دونالد ترامب في ميامي؟"، جاء ذلك في تصريحات بثتها القناة التلفزيونية الرسمية في فنزويلا، ونقلتها عنها شبكة (يو إس نيوز) الأمريكية.

وكان ترامب قد أعلن، أمس الإثنين، في كلمة ألقاها في جامعة فلوريدا الدولية أن الولايات المتحدة تقف وراء زعيم المعارضة جوايدو وتدين مادورو والسياسات الاشتراكية لحكومته. ودعا ترامب الجيش الفنزويلي لتأييد جوايدو محذرا من العواقب الوخيمة التي ستنجم عن مساندة مادورو، قائلا: "إن الجيش الفنزويلي إما يؤيد المعارضة

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