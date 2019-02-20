ضابط مصري يكشف علاقة «الإخوان» بقطر وتركيا وإيران

كشف ضابط أمن مصري رفيع، عن علاقة الإخوان مع الدوحة وإيران وتركيا.

وبين الضابط في تصريحات - رصدها "الخليج 365" - أن مخطط المؤامرة على الشرق الأوسط ومصر، ضم بين أوراقه أطرافاً غير الأجهزة الاستخباراتية والتنظيم الدولي ل«الإخوان»، وكان على رأسهم قطر، التي تربطها علاقة قوية بالتنظيم الدولي، وذلك منذ نشأتها، حيث تأثرت المجموعة داخل قطر بأفكار سيد قطب، ويعتبر شيخ الفتنة يوسف القرضاوي أول المجموعات التي نزحت من مصر إلى قطر، وظل التنظيم يعمل بدعم من الحكومة القطرية حتى عام 1999، حين قرر التنظيم الدولي حل نفسه داخل قطر مرددًا حينها أن النظام القطري نظام إسلامي لا يحتاج للتدخل من قبل أحد في شؤونه، وأنه لا داعي لتواجد التنظيم بها، واشترط التنظيم أن يكون ذلك مقابل دعم قطر الكامل للتنظيم في كل العالم.

جاء ذلك خلال شهادة اللواء عادل عزب مسؤول ملف النشاط الإخواني بقطاع الأمن ، التي أدلى بها أمس الثلاثاء، أمام محكمة جنايات جنوب القاهرة خلال محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات الجماعة على رأسهم محمد بديع مرشد الجماعة و26 متهمًا آخرون في القضية المعروفة ب «اقتحام الحدود الشرقية».

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ووفقاً لموقع «بوابة أخبار اليوم» ، أشار عزب إلى أن قطر أنشأت حينها الاتحاد الخدمي لدعم التوجهات «الإخوانية» سواء في مصر أو أي بلد آخر، وأن هناك وثيقة أصدرت عام 2007 بعنوان «هناك فرصة سانحة للمتهم القرضاوي والتأكيد على ضرورة تفعيلها مع أمير قطر، من خلال تقديم مشروعات مناسبة تنظيمية تلتقي فيها الجماعة مع الحكومة القطرية»، وفي 2004 وقعت قطر على اتفاقية إنشاء معهد راند للسياسات. وقدمت استراتيجية جديدة للإدارة الأمريكية لكيفية التعامل مع الإسلام واستخدام «الإخوان» كقوة رخوة لمعاملة المسلمين وبدلاً من التركيز على الوجود العسكري يكون التركيز على التدخل العسكري.

وأشار ، إلى أن الدور الثاني لتركيا وبالتحديد الحزب الحاكم الذي يرأسه الرئيس رجب طيب أردوغان، الحزب الذي يعتبر أحد توابع التنظيم الدولي ل«الإخوان» والذي سعى من خلاله أردوغان لتحقيق الخلافة الإسلامية وفقًا لمنهاج «الإخوان»، لذا سمح خلال فترة سريان الخطة لعقد جميع اجتماعات المخطط في إسطنبول بتركيا، وسمح بتواجد المركز الإسلامي لاتحاد طلاب الشباب المسلم بتركيا.

والطرف الثالث أو الدولة الثالثة كانت إيران، لما يربطها بالتنظيم الدولي على الرغم من أنها دولة شيعية والتنظيم جماعة سنية، ولكن هناك علاقة قديمة تربطهما ببعض ما قبل الثورة الإيرانية حين كانت ثاني طائرة لزيارة إيران وتقديم المباركة للخميني، عقب طائرة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، حيث تبين أنها طائرة مكتب الإرشاد التي استأجرها يوسف ندا وجمع أعضاء مكتب الإرشاد، وأعدت إيران دعماً مادياً وعسكرياً لحركة حماس، ولا سيما دعمها للجماعة الإسلامية لدرجة أنها قامت بتسمية بعض الشوارع باسم خالد الإسلامبولي.