شكرا لقرائتكم الرئيس التنفيذي لأرامكو: الهند أولوية استثمارية لنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية، أن الهند تعتبر أولوية استثمارية بالنسبة للشركة.
وأضاف الناصر أن الهند تحصل على نحو 800 ألف برميل يومياً من النفط السعودي، وأن الطلب الهندي على النفط سيرتفع إلى 8.2 مليون برميل يومياً بحلول 2040.
وتابع "هناك إمكانية لنمو الطلب الهندي على الطاقة مع ارتفاع مستوى المعيشة"، وفقا لما نقلتة "رويترز".
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