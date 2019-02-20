"كارثة اقتصادية" تنتظر تركيا حتى عام 2022

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الليرة التركية

وقال المحلل لدى ستاندرد أند بورز، مكسيم رابنيكوف، الثلاثاء: "نتوقع حاليا انخفاض قيمة العملة التركية على نحو مطرد طوال الوقت حتى 2022"، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وأضاف محلل قطاع البنوك، ماجار كيومديان، أن مستوى القروض المتعثرة، وهي القروض التي تأخر سدادها 90 يوما على الأقل، سيبلغ نحو 8 بالمئة قرب نهاية العام، بالرغم من أن القروض المعدومة على نطاق أوسع ستبلغ 15-20 بالمئة.

وتفوق نسبة التضخم في تركيا ثلاثة أمثال متوسط نسبتها في الدول ذات الأسواق الناشئة المماثلة، وأصبحت البلاد في سلة واحدة مع البلاد التي تعاني معدلات تضخم ضخمة مثل الأرجنتين (22.9 في المئة) وأوكرانيا (13.6 في المئة).

وفي شهر أكتوبر الماضي ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 25.2 في المئة، مما انعكس على المستثمرين في قطاع الإسكان، فتعرضوا لخسائر بنسبة 17 في المئة على أساس القيمة الحقيقية.

ونتيجة لكل ذلك، انتشر الركود المشهود في المناطق المركزية لقطاع الإسكان، مثل مدينتي إسطنبول وأنقرة، إلى جميع أنحاء البلاد، وفقا لمصادر تركية.