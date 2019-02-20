شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو حامد :الإخوانى أحمد المغير نكرة..وأتفه أن يكون له رأى مستقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمد ابو حامد ، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب ، أن أمثال الاخوانى" أحمد المغير " لا يعترف بتصريحاتهم وهو "أتفه" من أن يكون له رأى مستقل فهو عنصر يتبع التعليمات ليس أكثر ، مشيرا إلى أنه بغض النظر عن تصريحه بالتحريض على تفجير الشباب أنفسهم ،فهى استراتيجية متعارف عليها بين المتطرفين ، والإرهابيين وهو نهج أوصتهم به جماعتهم .

وأشار وكيل لجنة التضامن الاجتماعى ، فى تصريحات لـ"الخليج 365 " إلى أن أجهزة الأمن متدربة على هذا الأمر وأول ما يقومون به هو السيطرة على يده أولا لأنهم اعتادوا ارتداء حزام ناسف معهم وتفجير أنفسهم فور القبض عليهم .

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ولفت أن أمثال " المغير " وغيرهم اعتادوا التحريض على العنف وحمل السلاح واليوم يفجرون أنفسهم ، مؤكدا أن "فتى الشاطر " ما هو إلا إداة تستخدم للتعبير عن نهج اعتاده الجماعات المتطرفة .

يذكر أن القيادى الإخوانى الإرهابى الهارب أحمد المغير،يواصل التحريض إلى العنف والدعوة لحمل السلاح، وهو الشخص الذى أوكلته الجماعة فى الخارج لتدبير وتخطيط للعمليات الإرهابية.

وخرج الإرهابى الهارب أحمد المغير بتدوينة منذ قليل، قال فيها: "أنا فضلت فى مصر حوالى 7 شهور بعد أحداث رابعة وكنت طبعا بتابع الأخبار يوميا، وفى اليوم اللى قبضوا فيه على البلتاجى.. قررت أنى مش هسلم نفسى حى أبدا، وفعلا جهزت نفسى ومعايا العدة اللازمة.. أنا حاليا مش فى مصر ومقدرش غير إنى انصح كل شاب متمتش هدر ومتسلمش نفسك حى ".