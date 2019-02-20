شكرا لقرائتكم خبر عن النائب صبرى يوسف يطالب بإعادة النظر فى تسعير المحاصيل الأساسية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب صبرى يوسف، بطلب إحاطة لوزيرى الزراعة والتموين، بشأن إعادة النظر فى تسعير المحاصيل الزراعية مرة أخرى، خاصة المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح والقطن والأرز والقصب والبنجر.
وطالب يوسف فى تصريح لـ" الخليج 365" بتشكيل لجنة للوقوف على التكلفة الفعلية لهذه المحاصيل على أن يراعى زيادة أسعار المستلزمات الزراعية بكافة أنواعها وكيف انعكس هذا الأمر على الفلاح وأصبح سعر التوريد الحالى لا يحقق هامش ربح مناسب للمزارعين مما تسبب فى عزوف البعض عن زراعة بعض هذه المحاصيل.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة وضع هامش ربح مناسب للفلاحين من خلال اللجنة التى سيتم تشكيلها بالإضافة لهامش ربح للشركات فى إطار الاعتمادات المالية للموازنة العامة للدولة وفى نفس الوقت حتى لا تكون هذه الزيادة المرتقبة حجة للبعض لزيادة أسعار المنتجات مما يؤثر على المستهلك، مؤكدا على ضرورة تحقيق التوازن بين كافة الأطراف الفلاح والمستهلك والدولة.
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