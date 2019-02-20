زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب إندونيسيا

ضرب ​زلزال​ بقوة 5.9 درجات سواحل جزيرة مالوكو الإندونيسية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء ب​إندونيسيا​ في بيان، أن مركز الزلزال يقع على بعد 130 كيلومتر جنوب غربي جزيرة "تيرنيت" التابعة لمقاطعة "مالوكو الشمالية"، وعلى عمق 30 كيلومتر.

ولم تصدر هيئة الأرصاد تحذيرًا بشأن احتمال حدوث موجات ​تسونامي​ عقب الزلزال الذي لم يسفر عن سقوط ضحايا وخسائر وفقاً للبيانات الأولية.