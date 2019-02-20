ارتفاع نسبة البطالة في روسيا بشهر كانون الثاني 2019 إلى 4.9 بالمئة

كشفت هيئة الإحصاء الروسية (روستات)، أنّ "​البطالة​ في ​روسيا​ في كانون الثاني 2019، ارتفعت إلى 4.9 في المئة، بعدما سجّلت في الشهر الّذي سبقه 4.8 في المئة".

وأوضحت في بيان، أنّ حسب النتائج الأولية لمسح عينة من القوة العاملة، لشهر كانون الثاني الماضي، فإنّ 3.7 مليون شخص في البلاد كانوا عاطلين عن العمل"، لافتةً إلى أنّ "0.7 مليون شخص تمّ تسجيلهم في مكاتب التوظيف للدولة بصفة عاطلين عن العمل، منهم 0.6 مليون شخص تقاضوا إعانة البطالة".

وذكرت الهيئة أنّ "خلال الشهر الماضي، بلغ حجم القوة العاملة في البلاد 74.9 مليون شخص أو 51 بالمئة من إجمالي عدد سكان البلاد".