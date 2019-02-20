أعلن مركز إدارة الدفاع الروسي، أنّ "مدمرة مزوّدة بسلاح صاروخي موجّه تابعة للبحرية الأميركية "دونالد كوك" دخلت إلى محيط البحر الأسود". ولفتت في بيان، إلى أنّ "القوات والوسائل المخصّصة لأسطول البحر الأسود، تقوم بتنظيم متابعة مستمرّة للمدمّرة الأميركية".

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كانت هذه تفاصيل خبر مركز الدفاع الروسي: السفن الحربية تتابع تحركات مدمرة أميركية بعد دخولها للبحر الأسود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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