مادورو دعا غوايدو للاحتكام إلى الانتخابات لإنهاء الأزمة السياسية بفنزويلا

دعا الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​، في حديث أمام خريجي جامعة طبية، رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض ​خوان غوايدو​، إلى "إعلان الانتخابات في البلاد"، قائلًا: "دعوا المهرج الّذي نصّب نفسه رئيسًا إلى إجراء انتخابات، لنتخلّص منه عبر التصويت".

مع التذكير أنّ الأزمة السياسية في ​فنزويلا​ تفاقمت بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو، نفسه رئيسًا للبلاد لفترة انتقالية وإجراء انتخابات رئاسية جديدة.

وسارعت ​الولايات المتحدة الأميركية​ إلى الاعتراف به، مطالبةً مادورو، بعدم استخدام العنف ضدّ المعارضة. من جانبه، أعلن مادورو أنّه هو الرئيس الشرعي للبلاد، واصفًا غوايدو بـ"الدمية في يد الولايات المتحدة".