مادورو دعا غوايدو للاحتكام إلى الانتخابات لإنهاء الأزمة السياسية بفنزويلا

دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في حديث أمام خريجي جامعة طبية، رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض خوان غوايدو، إلى "إعلان الانتخابات في البلاد"، قائلًا: "دعوا المهرج الّذي نصّب نفسه رئيسًا إلى إجراء انتخابات، لنتخلّص منه عبر التصويت".
مع التذكير أنّ الأزمة السياسية في فنزويلا تفاقمت بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو، نفسه رئيسًا للبلاد لفترة انتقالية وإجراء انتخابات رئاسية جديدة.
وسارعت الولايات المتحدة الأميركية إلى الاعتراف به، مطالبةً مادورو، بعدم استخدام العنف ضدّ المعارضة. من جانبه، أعلن مادورو أنّه هو الرئيس الشرعي للبلاد، واصفًا غوايدو بـ"الدمية في يد الولايات المتحدة".
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