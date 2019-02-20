أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، روبرت بالادينو، أنّ "الولايات المتحدة الأميركية ملتزمة بقرار انسحابها من سوريا، غير أنّه لا يوجد جدول زمني محدّد لذلك"، لافتًا إلى أنّ "الانسحاب سيكون مدروسًا ومنسّقًا".
وأوضح في موجز صحفي، أنّ "الانسحاب العسكري تغيير تكتيكي، لكن لا يوجد هناك تغيير في هدفنا الّذي هو محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي"، مشدّدًا على "وجود اتصالات فعّالة مع تركيا بخصوص الشأن السوري، وجزء من هذه الاتصالات خاص بتحقيق الانسحاب الآمن لقواتنا من هناك، وتحقيق الاستقرار في شمال شرقي سوريا".
وفي 19 كانون الأول الماضي، قرّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب قوات بلاده من سوريا، بدعوى تحقيق الانتصار على تنظيم "داعش"، لكن دون تحديد جدول زمني.
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية أميركا: الانسحاب العسكري من سوريا تغيير تكتيكي ولا جدول زمنيا له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.