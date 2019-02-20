خارجية أميركا: الانسحاب العسكري من سوريا تغيير تكتيكي ولا جدول زمنيا له

أكّد المتحدث باسم ​وزارة الخارجية الأميركية​، روبرت بالادينو، أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ ملتزمة بقرار انسحابها من ​سوريا​، غير أنّه لا يوجد جدول زمني محدّد لذلك"، لافتًا إلى أنّ "الانسحاب سيكون مدروسًا ومنسّقًا".

وأوضح في موجز صحفي، أنّ "الانسحاب العسكري تغيير تكتيكي، لكن لا يوجد هناك تغيير في هدفنا الّذي هو محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي"، مشدّدًا على "وجود اتصالات فعّالة مع ​تركيا​ بخصوص الشأن السوري، وجزء من هذه الاتصالات خاص بتحقيق الانسحاب الآمن لقواتنا من هناك، وتحقيق الاستقرار في شمال شرقي سوريا".

وفي 19 كانون الأول الماضي، قرّر الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ سحب قوات بلاده من سوريا، بدعوى تحقيق الانتصار على تنظيم "داعش"، لكن دون تحديد جدول زمني.