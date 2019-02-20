قرطباوي: الواقعية تقتضي التعاطي بجدية مع ملف النازحين

أكد الوزير السابق ​شكيب قرطباوي​ في حديث إذاعي انه "يجب ان نكون واقعيين، فنحن لدينا مشلكة اسمها ​النزوح السوري​ وهذا بقدر ما يطول في ​لبنان​ بقدر ما يتحول إلى مشهد دائم، ولنتذكر ما حصل مع ​اللاجئين الفلسطينيين​"، معتبرا ان "الواقعية تقتضي التعاطي بجدية مع هذا الملف".

وأوضح ان وزير شؤون النازحين ​صالح الغريب​ ذهب إلى ​سوريا​ ليس لعقد اتفاقيات بل للكلام مع السلطة السورية. وقال: "يكفينا مناحرات داخلية، فهذا أخطر موضوع مطروح علنا وهذا جزء من المشكلة الاقتصادية".

وعن ​الزواج المدني​، قال: "هناك قانون من ايام الفرنسيين يتكلم عن من ليس لديهم طائفة ومن لا يريدون الانتساب إلى طائفة، كفى كذب على نفسنا وما قمت به بموافقة الوزير السابق ​مروان شربل​ عملية مهمة جديا لوضع حد للموضوع الطائفي في لبنان".