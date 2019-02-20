قرطباوي: الواقعية تقتضي التعاطي بجدية مع ملف النازحين

أكد الوزير السابق شكيب قرطباوي في حديث إذاعي انه "يجب ان نكون واقعيين، فنحن لدينا مشلكة اسمها النزوح السوري وهذا بقدر ما يطول في لبنان بقدر ما يتحول إلى مشهد دائم، ولنتذكر ما حصل مع اللاجئين الفلسطينيين"، معتبرا ان "الواقعية تقتضي التعاطي بجدية مع هذا الملف".
وأوضح ان وزير شؤون النازحين صالح الغريب ذهب إلى سوريا ليس لعقد اتفاقيات بل للكلام مع السلطة السورية. وقال: "يكفينا مناحرات داخلية، فهذا أخطر موضوع مطروح علنا وهذا جزء من المشكلة الاقتصادية".
وعن الزواج المدني، قال: "هناك قانون من ايام الفرنسيين يتكلم عن من ليس لديهم طائفة ومن لا يريدون الانتساب إلى طائفة، كفى كذب على نفسنا وما قمت به بموافقة الوزير السابق مروان شربل عملية مهمة جديا لوضع حد للموضوع الطائفي في لبنان".
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