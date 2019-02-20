فادي الجميل: "سيدر" ضروري غير انه غير كاف ويجب أن يواكبه مشروع متكامل

لفت رئيس جمعية الصناعيية ​فادي الجميل​، إلى أنّ "في العام 2011، صدّرنا إلى الخارج ما قيمته 4.5 مليار دولار أميركي، ما يشير إلى أنّ لدينا قدرات في هذا المجال ويجب استخدامها".

وأوضح في حديث إذاعي، "أنّنا نرحّب بـ"​مؤتمر سيدر​" وهو مشروع أساسي وضروري، لكن غير كاف"، مؤكّدًا "وجوب أن يواكبه مشروع متكامل للنهوض بالاقتصاد ال​لبنان​ي". وبيّن "أنّنا طرحنا رؤية استراتيجية متكاملة، ونأمل أن تتحقّق".

وذكر الجميل أنّ "تقرير "ماكينزي" أوصى بضرورة إيلاء الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية الّتي تخلق فرصة عمل مستدامة"، مشدّدًا على "أنّنا نتمنّى أن تتحدّث الحكومة عن فكرة زيادة الاستيراد الأوروبي من لبنان". وركّز على أنّ "لا أحد قادر على القيام بمزايدات على جودة صناعتنا، إنّما الخلاف هو على شهادة المنشأ".

كما نوّه إلى "أنّنا نستورد من ​أوروبا​ بقيمة 8 مليار دولار ونصدّر إليها بقيمة 300 مليون دولار، ويمكننا رفع قيمة الصادرات إلى مليار دولار".