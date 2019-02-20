حاصباني: مبدأ التضامن الوزاري يترجم عملا بقرارات جامعة لمجلس الوزراء

رأى نائب رئيبس مجلس الوزراء غسان حاصباني في حديث إذاعي انه "من الطبيعي ان يكون هناك توقعات عالية من الجلسة الأولى لمجلس الوزراء بسبب الوقت الذي أخذته هذه الحكومة لتتشكل لكن لا بد ان يحضر الوزراء الملفات الأساسية". وقال: "هناك عمل في كافة الوزارات لناحية تحضير الملفات ورفعها إلى مجلس الوزراء لكن من المهم جدّا الانطلاق من #الموازنة التي هي مدخل لكثير من الملفات".
وأضاف "هناك تخوف على التضامن الوزاري من قبل الجميع لأن الحكومة تضم كافة الفرقاء ولكل فريق رأيه ومقاربة مختلفة لبعض الملفات"، مؤكدا ان "مبدأ التضامن الوزاري يترجم عملا بقرارات جامعة لمجلس الوزراء وأي كلام خارج مجلس الوزراء لا يمثل الحكومة".
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