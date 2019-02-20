ركّز المدير العام لهيئة "أوجيرو" عماد كريدية، على أنّه "يتمّ تناقل خبر على مواقع التواصل الإجتماعي، مفاده بأنّ هيئة "أوجيرو" تستأجر مبنى في وسط بيروت بقيمة 40 مليون دولار".
وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "هذا الخبر غير صحيح على الإطلاق، وأنّ الهيئة ليست بحاجة إلى أي مبان إضافية".
كانت هذه تفاصيل خبر كريدية: خبر استئجار "أوجيرو" مبنى في وسط بيروت بـ40 مليون دولار غير صحيح إطلاقا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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