كريدية: خبر استئجار "أوجيرو" مبنى في وسط بيروت بـ40 مليون دولار غير صحيح إطلاقا

ركّز المدير العام لهيئة "​أوجيرو​" ​عماد كريدية​، على أنّه "يتمّ تناقل خبر على مواقع التواصل الإجتماعي، مفاده بأنّ هيئة "أوجيرو" تستأجر مبنى في ​وسط بيروت​ بقيمة 40 مليون دولار".

وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "هذا الخبر غير صحيح على الإطلاق، وأنّ الهيئة ليست بحاجة إلى أي مبان إضافية".