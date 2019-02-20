ستريدا جعجع تابعت البحث في المساعدات الاجتماعية والصحية لأهالي بشري

التقت النائب ​ستريدا جعجع​، في معراب، النائب ​جوزيف اسحق​، رئيس اتحاد بلديات القضاء ايلي مخلوف ونائبه رئيس بلدية بشري ​فريدي كيروز​، رئيس بلدية ​حصرون​ جيرار السمعاني، نائب رئيس بلدية بشري جوزيف لدس الفخري، المشرف على أعمال بلدية ​حدشيت​ المهندس نبيل الدريبي، المختار فادي الشدياق، أمينة صندوق جمعية "مؤسسة جبل الارز" الدكتورة ليلى جعجع، الخبير المالي فادي عيد نتالي كيروز، سيمونا صابات، رندا مسكينه، ميرنا الشدياق، أمين سر حزب "القوات اللبنانية" في منطقة بشري روبير حدشيتي، طوني داوود، مدير مكتب النائب جعجع غازي جعجع ومساعده رومانوس الشعار.

تم البحث خلال الاجتماع في المساعدات الاجتماعية والصحية التي ستقدمها مؤسسة "جبل الارز" للعائلات الاكثر حاجة في منطقة بشري والتي بلغت نحو 240 عائلة، واتفق المجتمعون على أن يتم البدء بتوزيعها شهريا ابتداء من نهاية شهر اذار 2019.

وتسلمت النائب جعجع الجداول، من اللجنة التي كلفتها القيام بمسح اجتماعي شامل لقرى وبلدات القضاء من أجل احصاء العائلات المقيمة بشكل شبه دائم في القضاء والاكثر حاجة فيه، والتي استمر عملها ستة أشهر حتى انجزته بالكامل. واتفق المجتمعون على ان يكون حجم المساعدة لكل عائلة بحسب عدد افرادها، وسيتم التوزيع مركزيا عبر مكتب نائبي المنطقة في بشري وبشكل دوري آخر كل شهر.

وأبلغت النائب جعجع المجتمعين أن "المساعدات التربوية ل​طلاب المدارس​ الخاصة والمعاهد في ​قضاء بشري​ الذين تقدموا بطلباتهم الى مكتب النواب في بشري، سيبدأ توزيعها ابتداء من تاريخ 4 آذار المقبل وحتى 16 منه يوميا من الساعة 6 وحتى 8 مساء في مكتب بشري.

كما تسلمت النائب جعجع من الممرضة المجازة ميرنا يونان الشدياق جداول المساعدات الطبية، والتي تبين فيها أن بعض هذه العائلات بحاجة الى أدوية لأمراض مزمنة. لذا اتفق المجتمعون على تسليمها هذا الملف والتواصل مع ​وزارة الصحة​ والمستوصفات الطبية و​الصيدليات​ في المنطقة من أجل تأمين ما امكن من هذه ​الأدوية​ اللازمة، على ان تتكفل "مؤسسة جبل الارز" بتغطية التكاليف. وتقرر البدء بتقديم هذه المساعدات آخر شهر آذار 2019 على أن يصبح بعدها كل ثلاثة أشهر.